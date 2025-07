Benfica apresenta proposta de 35 milhões de euros por Almada, ainda vinculado ao Botafogo

O Benfica, de Portugal, segue interessado no meia-atacante Thiago Almada, que pertence ao Botafogo. O atleta estava emprestado ao Lyon até o fim de julho e voltou a ter vínculo com o clube carioca.

O clube português apresentou uma proposta oficial ao Alvinegro de 35 milhões de euros (cerca de R$ 223 milhões), que foi recusada pelo grupo Eagle Football, conglomerado comandado pelo norte-americano John Textor.

Apesar da primeira recusa do Botafogo, as tratativas não se encerraram. A exigência de Textor é clara desde o início: Almada seria negociado por valores próximos aos 40 milhões de euros. O argentino foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro por 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões na época).

Leia também:

▶ Fluminense perde e dá adeus à Copa do Mundo de Clubes

▶ Lei proíbe venda de produtos em garrafas de vidro perto de estádios

O Benfica mantém o interesse e tenta uma aproximação com esse valor, em uma negociação que pode ganhar novos capítulos nos próximos dias, dependendo também da definição do futuro do Lyon no Campeonato Francês. O clube francês foi rebaixado pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) por conta de problemas financeiros.

Caso a queda para a segunda divisão seja confirmada, a venda de Almada se torna ainda mais provável. Se o Lyon permanecer na elite, há chance de o próprio clube tentar comprá-lo em definitivo.