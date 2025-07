Fluminense perde e dá adeus à Copa do Mundo de Clubes

Chegou ao fim a participação do último time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense perdeu pelo placar de 2 a 0, para o Chelsea. Os gols da equipe inglesa foram marcados pelo brasileiro João Pedro, coincidentemente cria de Xerém e revelado pelo tricolor.

A equipe carioca fez história na competição após eliminar a Inter de Milão e o Al-Hilal, conseguindo a classificado para as semifinais do torneio, com isso, sendo a equipe brasileira que foi mais longe no Mundial.

O Fluminense foi a campo com uma estratégia mais defensiva, tentando sair rapidamente no contra-ataque para marcar um gol, mas a equipe não conseguiu segurar os atletas do Chelsea.

O time inglês mantinha a posse de bola desde o início da partida e logo aos 18 minutos, João Pedro que é revelado pelo tricolor, marcou um lindo gol de fora da área. Em uma bela finalização do atacante, a bola foi no canto de Fábio, que nada pode fazer.

No todo, a partida teve a mesma constância, o Chelsea ficava com a bola, com seus jogadores ganhando a maioria das disputas, enquanto os atletas do Fluminense corriam atrás para tentar fechar os espaços e acertar um contra-ataque.

Logo no início do segundo tempo, a mesma cena se repetiu, após um belo contra-ataque, João Pedro, dentro da área, tirou o zagueiro e chutou forte para marcar. A bola chegou a bater no travessão antes de morrer dentro do gol.

O técnico Renato Gaúcho realizou mudanças na equipe, mas foram insuficientes para alterar o resultado. Com a participação no torneio, o Fluminense garantiu 331 milhões de dólares em premiações.