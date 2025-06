Arrascaeta e Luiz Araújo treinam, e Alex Sandro volta ao Fla para enfrentar o Chelsea

O Flamengo realizou seu último treino nesta quinta (19) antes do confronto pelo Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A atividade contou com os retornos de Arrascaeta e Luiz Araújo ao campo.

A dupla havia sido preservada no último treino. O uruguaio preocupava na quarta (18). Ele postou nas redes sociais uma foto na academia em que aparece com gelo no joelho direito. Nessa última atividade, ele participou normalmente e deve estar em campo contra os ingleses.

Luiz Araújo também deve estar disponível. Ele voltou a treinar, depois de ficar fora das atividades por controle de carga. De la Cruz fez um trabalho à parte, treinou de chuteiras, mas dificilmente joga.

O técnico Filipe Luís deve armar um ataque mais móvel contra o time inglês, com Bruno Henrique ou Plata na frente, na vaga de Pedro. O lateral-esquerdo Alex Sandro deve retornar ao time titular no lugar de Ayrton Lucas.

O Flamengo enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, nesta sexta-feira (2), às 15h (horário de Brasília), na Filadélfia. O jogo vale a liderança do Grupo D.