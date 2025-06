Carlo Ancelotti comanda primeiro treino da seleção brasileira com grupo ainda incompleto

O técnico Carlo Ancelotti realizou seu primeiro treino como técnico da Seleção brasileira nesta segunda-feira (02), no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. O italiano não teve todos os convocados à disposição.

O Brasil volta a treinar no local nesta terça-feira (03), antes de embarcar para Guayaquil, onde enfrenta o Equador, na quinta (05), às 20h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A atividade contou com 18 dos 25 convocados. Três jogadores que disputaram a final da Liga dos Campeões ainda não se apresentaram. São os casos de Marquinhos e Beraldo, do PSG, e Carlos Augusto, da Inter de Milão.

Além deles, não foram a campo os atletas que jogaram no domingo: Estêvão, do Palmeiras, e Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, do Flamengo. Eles ficaram na parte interna do CT, em trabalho regenerativo.

A imprensa acompanhou apenas o início do treinamento, enquanto os atletas praticavam o aquecimento. Na sequência, a atividade foi fechada.

O italiano não poderá contar com o atacante Raphinha, do Barcelona. Ele está suspenso e retorna apenas no duelo do dia 10, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com 21 pontos. Já o Equador é o segundo, com 23.