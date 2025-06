PM é baleado na cabeça durante confronto com facção criminosa na Zona Norte do Rio

O militar foi socorrido por colegas e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho - Foto: Arquivo/Prefeitura do Rio

Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça, na manhã desta segunda-feira (2), durante patrulhamento no Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio.

De acordo com as primeiras informações, o terceiro sargento, que ainda não teve a identidade revelada, foi atingido durante um confronto entre PMs e traficantes do Comando Vermelho (CV).

O militar foi socorrido por colegas e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.