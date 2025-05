Bruno Henrique, do Flamengo, participa de audiência e presta depoimento ao STJD em inquérito sobre apostas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta tarde de quinta-feira (29). O jogador é alvo de investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023.

Bruno Henrique e outras testemunhas foram convocadas para prestar depoimento na semana passada. O STJD marcou a audiência para a última segunda-feira (26), mas o camisa 27 pediu remarcação, já que o horário coincidia com o treinamento do clube no Ninho do Urubu.

De folga, o atacante compareceu à audiência de forma virtual e agora aguarda os próximos passos do processo. O STJD abriu inquérito para apurar as provas da Polícia Federal e finaliza um relatório sobre o caso. O órgão decidirá, em breve, se apresenta uma denúncia ou arquiva o caso.

A defesa pediu arquivamento da investigação policial e também protocolou em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um Habeas Corpus solicitando a anulação do processo contra o jogador do Flamengo na Justiça. A alegação é que a competência para julgamento do caso seria da Justiça Federal do DF.

Além de Bruno Henrique, foram indiciados Wander Nunes Pinto Júnior (irmão do atleta), Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima do jogador). Os três fizeram apostas.

Bruno Henrique pode virar réu também na Justiça Comum. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em abril, e a investigação serve como base para o Ministério Público do Distrito Federal oferecer ou não denúncia contra o atacante. A defesa do atleta entrou com um pedido de arquivamento do inquérito policial. A solicitação ainda será analisada pelo MP.