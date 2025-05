Família é feita refém durante assalto a imóvel em Itaipu

Um grupo de criminosos invadiu um imóvel em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, e fez uma família refém durante a manhã desta quinta-feira (29). Além de assaltar a casa, eles teriam obrigado um motorista que passava pela região a ajudá-los na fuga, de acordo com relatos. A Polícia Civil investiga o caso.

O caso aconteceu na Rua Engenho do Mato. De acordo com o depoimento das vítimas e investigações iniciais, os acusados invadiram a casa durante a madrugada e anunciaram o crime quando a família acordou. Eles foram rendidos e permaneceram impedidos de sair pelos criminosos enquanto o grupo levava pertences.

Leia também:

➢ Conectados ao medo: Moradores de Manilha vivem sob imposição criminosa para contratar internet

➢ "Música dele é mais lesiva do que um tiro de fuzil", diz secretário sobre MC Poze

Ao fugir, o grupo teria abordado um veículo que passava pela via. Um homem e a filha estavam no carro. Os criminosos teriam obrigado o condutor a dirigir em direção a São Gonçalo e, em seguida, à Zona Norte do Rio. Pertences deles não foram levados.

As Polícias Militar e Civil foram acionadas ao caso. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). "Agentes realizaram perícia no local e ouvem testemunhas. Diligências estão em andamento para localizar os autores do crime", informou.