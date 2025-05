Cano avança em recuperação do joelho e já começa a correr no CT do Fluminense

Cano se lesionou no final de abril, em partida da Copa do Brasil, contra a Aparecidense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Cano se lesionou no final de abril, em partida da Copa do Brasil, contra a Aparecidense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O atacante Germán Cano deu um passo importante na recuperação da lesão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O camisa 14 do Fluminense se machucou no dia 29 de abril, em partida da Copa do Brasil. Ele tem evoluído no tratamento e voltou a correr no gramado do CT Carlos Castilho após três semanas.

O Fluminense está otimista em ter seu artilheiro no início da Copa do Mundo de Clubes. O tratamento utilizado pelo clube foi conservador, sem necessidade de realizar uma cirurgia. A lesão foi semelhante à sofrida por Isaque em março, que voltou aos treinos com o restante do elenco em menos de seis semanas.

Utilizando a recuperação do jovem como base e a evolução do argentino, o Tricolor trabalha com o mesmo tempo para a recuperação do ídolo. Isso possibilitaria Cano de atuar na Copa do Mundo de Clubes, que começa no meio junho.

A lesão de Cano aconteceu aos seis minutos do primeiro tempo da partida contra a Aparecidense. O camisa 14 levou a pior em uma disputa de bola com Lucas Rocha, zagueiro do time goiano. Após um cruzamento de Keno, os dois pularam para tentar pegar a bola. O defensor afastou o perigo, mas, no retorno ao chão, caiu com parte do corpo em cima do joelho do argentino.

O atacante foi atendido dentro do campo por cerca de três minutos, não conseguiu continuar e foi substituído por Everaldo, deixando o gramado de maca.