Fieis celebram Santa Rita de Cássia com missas, procissões e festejos em São Gonçalo

Nesta quinta-feira, 22 de maio, fiéis de São Gonçalo e Niterói celebram o dia de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis, dos doentes, das viúvas e das mães. Igrejas e capelas dedicadas à santa promovem missas, procissões e momentos de oração, agradecendo pelas graças alcançadas e renovando pedidos de fé.

Na Igreja Santa Rita de Cássia, localizada no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, a programação começou às 8h com uma missa pelos enfermos e devotos, presidida pelo padre Adeilson. As comemorações seguem até a noite. Às 19h, será realizada a procissão luminosa, seguida da Missa da Padroeira, também presidida pelo mesmo sacerdote.

Durante todo o dia, os fiéis podem confraternizar nas barraquinhas com diversas opções de comidas típicas, como churrasquinho, salgados, pastel com caldo de cana, cachorro-quente, caldos, doces e bebidas, além de um bazar com artigos religiosos.



Confira a programação da Igreja Santa Rita de Cássia, na Raul Veiga | Foto: Reprodução - Facebook

Na Capela Santa Rita de Cássia, no bairro Nova Cidade, a programação começou cedo, às 6h, com alvorada festiva. Em seguida, houve Santa Missa e café da manhã com a comunidade. Outras missas foram celebradas às 10h e 15h . Ao meio-dia, o Ângelus foi rezado, seguido de almoço comunitário até as 14h. Às 16h30, será rezado o Terço do Sagrado Coração de Jesus e a Coroa de Santa Rita. A tradicional procissão será às 18h e, logo após, haverá a quarta missa do dia, com encerramento dos festejos acompanhado de louvores com a Banda Guardiões do Alto.

A celebração à santa Capela Santa Rita de Cássia, teve início no último domingo | Foto: Reprodução - Instagram

No Morro do Castro, as celebrações acontecem na Igreja Santa Rita de Cássia. A programação inclui Santa Missa às 8h, concentração para a procissão às 19h e outra missa às 19h30. A Noite de Caldos será o destaque entre os festejos externos.

Confira a programação da Igreja Santa Rita de Cássia, no Morro do Castro | Foto: Reprodução - Instagram

Santa das causas impossíveis

Celebrada no dia 22 de maio, Santa Rita de Cássia é, além de padroeira das causas impossíveis, também conhecida como protetora das viúvas e Santa das rosas. Nascida em 1381, na cidade de Roccaporena, Rita possui registros de vida que comprovam sua existência, além de seus restos mortais serem encontrados no santuário de Cássia, na Itália.

Santa Rita de Cássia demonstrou, desde criança, seu desejo de viver uma vida servida a Cristo. Rita acreditava no Amor pela Sagrada Família e dedicava seu tempo a fazer orações. No entanto, por ser mãe e viúva, Santa Rita sofreu para entrar no convento, afinal, ela não poderia ser admitida em ordens religiosas da época.

Quando finalmente entrou para o convento, Santa Rita de Cássia viveu a vida religiosa no local por cerca de 40 anos. Foi durante a religiosidade que Santa Rita de Cássia ganhou o atributo das causas dos impossíveis por conseguir tudo o que pedia para Deus através de uma rigorosa rotina de orações.

A imagem de Santa Rita de Cássia é sempre fortemente relacionada ao símbolo da cruz e à ela são atribuídos extraordinários milagres, fazendo com que seja tida como "advogada das causas perdidas e a santa do impossível".

Serviço:

Igreja Santa Rita de Cássia – Raul Veiga, São Gonçalo

Endereço: Rua Alberto Coelho, s/nº – Raul Veiga – São Gonçalo – RJ

Capela Santa Rita de Cássia – Nova Cidade, São Gonçalo

Endereço: Rua Vicente de Lima Cleto, 438 – Nova Cidade – São Gonçalo – RJ – CEP 24461-561

Igreja Santa Rita de Cássia – Morro do Castro, Niterói

Endereço: Alameda Brasil, s/nº – Morro do Castro – Niterói – RJ