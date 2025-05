Feira Dia D em Niterói oferece 800 vagas exclusivas para PcDs e reabilitados do INSS no Caminho Niemeyer

Acontece nesta quinta-feira (22) o Dia D – Feira de Inclusão no Mercado de Trabalho, na cúpula do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. O evento reúne mais de 60 empresas, oferecendo cerca de 800 vagas de emprego voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD) e trabalhadores reabilitados pelo INSS. A feira começou às 9h e vai até as 16h, com entrada gratuita.

A ação, que começou com a apresentação do grupo de dança 'Corpo em Movimento', é promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a Gerência Regional de Niterói, responsável por abranger municípios como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Tanguá. A proposta é incentivar a inclusão social e profissional por meio de oportunidades reais de trabalho e acesso à informação.

Além das vagas de emprego, o evento oferece rodas de conversa com temas voltados à inclusão, como capacitismo no ambiente de trabalho, elaboração de laudos médicos, perfil profissional para o cumprimento da cota legal e auxílio-inclusão. A programação inclui ainda serviços de orientação para elaboração de currículos e simulações de entrevistas de emprego.



A feira também é espaço de escuta e troca. Poliana Velloso, de 27 anos, formada em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi uma das participantes em busca de recolocação profissional. Cadeirante há quatro anos, após sofrer dois AVCs, ela ainda lida com limitações físicas e visuais, mas não perdeu a esperança.

“Eu queria muito uma vaga na minha área, mas qualquer oportunidade já é uma vitória. Ver um evento assim me dá esperança. A gente sente que não está sozinha”, contou emocionada.

Com ações práticas e acolhimento, o Dia D reafirma a importância de iniciativas que rompem barreiras e valorizam a inclusão como um direito — e não como exceção.

Universo participa com orientação e oportunidades de bolsas

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) marcou presença no evento com uma equipe multidisciplinar oferecendo apoio e orientação aos candidatos. O curso de Psicologia participou ativamente prestando atendimentos voltados à preparação para entrevistas e elaboração de currículos, assim como o curso de comunicação que atuou no evento.

“Nosso objetivo é acolher e orientar, para que essas pessoas se sintam mais seguras na hora de buscar uma vaga”, explicou Kátia Falcão, professora e gestora do curso de Comunicação da instituição.

Além do suporte emocional e técnico, a Universo apresentou seu programa de bolsas, que oferece até 100% de desconto para novos alunos. “Nosso vestibular já está com inscrições abertas e a primeira prova acontece neste domingo (25), de forma online. É uma chance de mudar de vida com apoio real”, destacou Estela Soares, agente de relacionamento do campus Niterói.

A universidade também levou ao evento uma exposição cultural com trabalhos desenvolvidos pelos próprios alunos, reforçando o compromisso da instituição com a diversidade e inclusão, dentro e fora da sala de aula.

Com ações práticas e acolhimento, o Dia D reafirma a importância de iniciativas que rompem barreiras e valorizam a inclusão como um direito — e não como exceção.