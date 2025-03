Bruno Henrique se emociona em homenagem pela marca de 100 gols com a camisa do Flamengo

Bruno Henrique recebe homenagens pelo centésimo gol com a camisa do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Bruno Henrique recebe homenagens pelo centésimo gol com a camisa do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O atacante Bruno Henrique chegou a uma marca histórica pelo Flamengo. Com os cinco gols marcados no inícios deste ano, o camisa 27 chegou aos 100 com a camisa rubro-negra. Nesta quarta-feira (19), ele foi homenageado pelo clube e se emocionou.

"Cheguei aqui com um pouco de desconfiança da parte de fora. Mas sabia quem eu era, o que eu poderia entregar para esse clube. Meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Trabalho bastante focado para ajudar o Flamengo sempre, desde quando cheguei ao Rio. E vai ser assim enquanto estiver no clube. Sempre que entro em campo dou o melhor pelo Flamengo, minha família, amigos e todas as pessoas que torcem para mim", disse o atacante.

"Sou um cara iluminado e abençoado porque foi Deus que me colocou aqui. Com 21 anos estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols pelo Flamengo é para poucos. Eu consegui, eu venci", afirmou, com lágrimas nos olhos.

Leia também:

▶ Amigo da onça: homem é preso após tentar dar golpe em amiga

▶ Briga de alunos em Ciep termina com diretora ferida em cadeira de rodas

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou 15 títulos pelo clube. Ele viveu momentos marcantes e apontou um em especial, durante a entrevista no evento em que foi homenageado: "Muito feliz por mais uma conquista individual. O gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Libertadores (contra o Grêmio). E jogos, tive vários inesquecíveis, se for citar vou ficar aqui até mais tarde. Mas deixo também esse jogo contra o Grêmio (5x0) da semifinal."

Das mãos do diretor de futebol José Boto, Bruno Henrique recebeu uma placa e uma moeda comemorativa pelos 100 gols. O dirigente aproveitou para elogiar o atleta: "O Bruno é aquilo que um campeão deve ser. Alguém que já ganhou muitas coisas e trabalha todos os dias para ganhar mais. Ele deve ser um exemplo daquilo que é o Flamengo daqui para a frente, que é a postura de querer conquistar mais."

O gol de número 100 foi marcado contra o Vasco, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Foi também nesta partida que Bruno Henrique lesionou a coxa direita e, por isso, não esteve à disposição do Flamengo para a final. Ele ainda não voltou a treinar com o grupo.

A marca colocou o jogador para uma seleta lista de jogadores que alcançaram 100 gols pelo Rubro-Negro. O atacante, junto com Arrascaeta, também entrou para a lista dos pentacampeões estaduais pelo Fla, feito alcançado somente por Adílio, Leandro, Rondinelli e Léo Moura. Acima deles, estão apenas Júnior e Cantarelli, com seis, e Zico, sete vezes campeão estadual.