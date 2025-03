Amigo da onça: homem é preso após tentar dar golpe em amiga

Um homem de 24 anos foi preso após ser acusado por uma amiga, de 20, por uma tentativa de golpe. O caso aconteceu em Paraíba do Sul, no interior do Rio. Segundo o relato, o jovem forjou um furto de telefone para tentar levar R$ 700 da colega. Ele foi preso em flagrante nesta terça-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, a jovem procurou a 107ª DP (Paraíba do Sul) na sexta-feira (14) para denunciar um furto de celular. Aos agentes, ela contou que o autor do furto entrou em contato e exigiu que ela pagasse R$ 700 para recuperar o aparelho. Um amigo dela se ofereceu para encontrar com o suspeito e levar a quantia, de acordo com o relato registrado pela Polícia.

Leia também:

➢ Polícia Civil prende dono de ferro-velho com material roubado em São Gonçalo

➢ Mulher vítima de agressão é presa por engano em Petrópolis após ser confundida com fugitiva

Após investigações, os policiais identificaram indícios de que o próprio amigo era o autor do crime. A jovem marcou com o suposto autor; uma equipe da Delegacia foi até o local e encontrou o amigo dela. Após revista, eles encontraram o telefone furtado com ele e confirmaram que ele estava se passando por outra pessoa para cobrar a quantia.

As investigações apontaram, ainda, que o mesmo jovem foi o autor de outros dois episódios de golpe registrados no município no mês passado. Ele foi detido e levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.