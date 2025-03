Briga de alunos em Ciep termina com diretora ferida em cadeira de rodas

Uma briga de alunos em um colégio da rede estadual do Rio terminou com uma diretora ferida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A confusão aconteceu no Ciep 178 João Saldanha, na última quinta (13); a profissional de educação estava tentando apartar o conflito entre alunos, mas acabou sendo derrubada no chão e sofreu uma lesão no pé. Ela precisou ser socorrida com uma cadeira de rodas.

A motivação da briga ainda não foi confirmada. Segundo testemunhas, dois alunos começaram a discutir no corredor da escola. Responsáveis pelos estudantes estavam no local. No meio da briga, a mãe de um deles teria iniciado as agressões e os envolvidos começaram a trocar socos.

A diretora foi até o local e acabou sendo ferida na tentativa de interromper o conflito, ela foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo e o 39º BPM (Belford Roxo) foi acionado. A profissional segue em licença para recuperação. A 54ª DP (Belford Roxo) está investigando o caso.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que já tomou medidas a respeito do caso, conversou com os responsáveis e que vai “intensificar ações de promoção da cultura da paz no ambiente escolar” após o episódio.