Mesmo com gols anulados e empate com Fluminense, Flamengo conquista 39° título no Campeonato Carioca

Pelo segundo ano seguido, o Flamengo é o grande campeão do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra terminou a disputa contra o Fluminense com um empate por 0 a 0, na tarde deste domingo (16), no Maracanã. Como já havia vencido o Tricolor por 2 a 1 na partida de ida, na última quarta-feira (12), o time comandado por Filipe Luís garantiu mesmo assim seu 39° título na história do torneio.

A partida chegou a ter dois gols do Rubro-negro, mas os lances foram anukados pela arbitragem na intensa reta final de jogo. Aliás, a partida já começou acelerada, com entradas e disputas físicas logo nos primeiros minutos. O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e por mais chances do Fla, que chegou perto de balançar a rede na etapa inicial com uma boa chance de Gonzalo Plata, que acabou interrompida pelo goleiro Fábio.



Com a garantia da vitória na primeira partida, o Fla desacelerou um pouco o ritmo na segunda etapa e começou o segundo tempo com menos ameaças à defesa tricolor do que no primeiro. O Flu chegou a esboçar uma reação e chegou perto com um cruzamento de Renê que terminou na cabeça de Cano. O cabeceio não deu certo e a equipe das Laranjeiras perdeu uma de suas melhores chances.

Na reta final, o ritmo da partida voltou a acelerar. O Flamengo chegou a conseguir o gol em dois lances quase seguidos; ambos acabaram anulados. O primeiro gol, novamente com Gonzalo Plata, foi invalidado por conta de uma falta no início do lance. O segundo, com Michael, foi anulado por impedimento. O apito acabou soando poucos minutos depois e o Fla garantiu o título.