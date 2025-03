Libertadores 2025: Sorteio da fase de grupos acontece nesta segunda (17); Saiba mais

Acontece nesta segunda-feira (17) o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025. A transmissão será ao vivo, às 20h, nos canais do YouTube da competição e na ESPN (TV fechada) e na Disney+ (streaming).

O Brasil terá quatro cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional ficou no pote 2 e o Fortaleza, no 3. Bahia, que avançou pela fase preliminar, ficará no 4. Como ocorre tradicionalmente, o atual campeão (Botafogo) encabeça automaticamente o Grupo A. A partir daí, os demais sete clubes do pote 1 são distribuídos entre os grupos de B a H.

Em seguida, os clubes dos potes 2, 3 e 4 também são divididos entre os oito grupos. A única regra é de que equipes do mesmo país não podem ficar na mesma chave, com exceção para as que avançarem da fase preliminar.

Confira os potes do sorteio da fase de grupos:

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Barcelona de Guayaquil, Alianza Lima, Cerro Porteño e Bahia.