Criada em São Gonçalo, Corrida Solidária Ivanei de Oliveira fará parte do calendário oficial do Rio

Realizada anualmente em 1º de maio, corrida entrou no calendário oficial do Estado - Foto: Divulgação/Pé de Fogo Corredores

Após duas edições bem-sucedidas em São Gonçalo, a Corrida Solidária Ivanei de Oliveira, que já faz parte do calendário do município, agora faz parte também do calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Um projeto de lei que oficializa a iniciativa solidária foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta quinta-feira (27).

Com a aprovação, o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, passa a ser Dia da Corrida Solidária Ivanei de Oliveira. Foi nesta data que aconteceram as últimas edições da corrida, que é organizada pelo coletivo Pé de Fogo Corredores. Segundo o grupo, o objetivo do projeto é estimular a prática esportiva na cidade e arrecadar recursos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O projeto é inspirado pela trajetória de Ivanei de Oliveira, gonçalense que faleceu durante a pandemia por conta da Covid-19. Ivanei se juntou ao grupo para tentar combater o sedentarismo e acabou ficando conhecido pelos corredores por conta do trabalho solidário que realizava na região. O atual presidente do Pé de Fogo, o servidor público Charles Figueiredo, conta que o amigo tinha o costume de arrecadar brinquedos e alimentos para ajudar sua comunidade.

“É um cara que fazia muito trabalho social de ajuda. Ele fazia desde entregar cesta básica para pessoas carentes a se vestir de Papai Noel para entregar presente à comunidade. [Ivanei] tinha essa pegada social dele, algo que ele trouxe de fora e inseriu no nosso grupo. Depois dele vir a falecer, decidimos continuar o legado dele, só que através dos eventos de corrida de rua. Nós começamos a fazer primeiramente os ‘treinões’, arrecadando alimentos”, conta Charles.

Desde 2023, os treinões se tornaram corridas anuais, realizadas na região central da cidade. A única exigência para se inscrever é a doação de alimentos não-perecíveis. Ainda em 2023, o projeto entrou para o calendário municipal, a partir de um projeto de lei do então vereador Professor Josemar (Psol) - que se tornou deputado e também foi autor do projeto para incluir a iniciativa na agenda estadual.

“Conversamos com Josemar para ampliar o projeto, porque é uma parada bem bacana, que incentiva a ajuda, incentiva promover a saúde e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. E agora a corrida chegou a nível estadual”, destaca Charles.

A terceira edição está prevista para acontecer no próximo dia 1º de maio, na Rua Jaime Figueiredo, conhecida como “Rua da Caminhada”. Mais informações sobre a inscrição devem ser divulgadas pelo Pé de Fogo em breve, através das redes sociais.