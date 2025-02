Cultura de São Gonçalo lança programação de 2025 em evento no Teatro Municipal

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, na noite dessa quarta-feira (26), o evento Cultura SG - Lançamento da Programação 2025, no Teatro Municipal, que revelou um calendário cultural repleto de atrações para o ano de 2025. O evento contou com a presença de artistas e convidados especiais, e foi marcado pelos lançamentos do Carnaval Raiz e do Mapa da Cultura, plataforma que visa conectar artistas, produtores e público, fortalecendo ainda mais a cena cultural da cidade.

Durante a noite, diversos artistas locais se apresentaram com show de mágica, dança, música e até stand-up comedy, mostrando a riqueza do talento da cidade e enchendo o evento de brilho, emoção e muitas risadas. O evento também foi prestigiado pelo talentoso artista gonçalense Altay Veloso, que comemorou seu aniversário de forma especial, participando da celebração.

São Gonçalo começa o ano com o Carnaval Raiz 2025 agitando a cidade, prometendo ser um dos maiores da história e o calendário segue vibrante, com 175 novos projetos viabilizados com recursos federais, sendo 138 via Lei Paulo Gustavo e 37 pela Aldir Blanc. O Teatro Municipal seguirá com apresentações semanais, com a expectativa de atrair 30 mil espectadores ao longo do ano.

"São Gonçalo está vivendo um novo momento, com mais acesso à cultura para toda família gonçalense, mais eventos e mais oportunidades para nossos artistas. Estamos fazendo investimentos significativos que irão beneficiar nossa cidade e os nossos cidadãos", afirmou emocionada a secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo, Julia Sobreira.

Além das apresentações no Teatro Municipal, a cidade receberá eventos como o Festival de Teatro, Cinema Itinerante, novos painéis do Cidade Ilustrada, o Projeto Samba na Praça, o Festival Afro, o São Gonçalo Fest e a Mostra de Cinema Paulo Gustavo. A tradicional Festa Junina no Centro de Tradições Nordestinas também fará parte da programação, assim como quatro exposições na Casa das Artes. O ano contará ainda com ações de Hip Hop, a abertura da turnê Os Garotin e o lançamento do edital Cultura Viva.

Outro marco importante será a inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que funcionará na Casa das Artes, consolidando São Gonçalo oficialmente no Mapa do Turismo e ampliando o suporte aos visitantes. Os investimentos em cultura são reflexo dos avanços conquistados em 2024, quando a Lei Paulo Gustavo possibilitou a realização de 310 projetos culturais. Desses, 29 já foram concluídos e 57 estão em andamento. A Política Nacional Aldir Blanc premiou 85 fazedores de cultura, lançou 39 projetos e concluiu dois, totalizando 195 projetos executados.

Leia também:

Professora niteroiense abre 2ª chamada para coletânea literária sobre educação

FFP-Uerj recebe 1º Seminário de Literatura Gonçalense (Selig) em março