Corrida solidária movimenta São Gonçalo no Dia do Trabalhador

Projeto do grupo Pé De Fogo homenageia gonçalense conhecido pela ação social - Foto: Divulgação/Grupo Pé de Fogo

Projeto do grupo Pé De Fogo homenageia gonçalense conhecido pela ação social - Foto: Divulgação/Grupo Pé de Fogo

Acontece nesta quarta-feira (01), Dia do Trabalhador, a segunda edição da Corrida Solidária Ivanei de Oliveira, em São Gonçalo. O evento deve reunir cerca de 300 corredores para um trajeto que vai de Trindade a São Miguel, todos com um objetivo maior que o de competir por medalhas: o de distribuir alimentos para instituições que auxiliam populações carentes.

Parte do calendário oficial de eventos esportivos da cidade, a Corrida é organizada pelo grupo Pé De Fogo Corredores. Presidente do grupo, o servidor público Charles Figueiredo, de 52 anos, conta que a ideia da ação social foi inspirada pelo amigo Ivanei de Oliveira, que fazia parte do grupo e faleceu durante a pandemia, vítima da Covid-19.

Leia também:



➢ Novas interdições no trânsito da Covanca para obras do MUVI

➢ Coletivo Escritoras Vivas lança coleção de livros em São Gonçalo

"Ele tinha uma pegada social na vida dele. No Natal, se vestia de papai noel, arrecadava uns brinquedos e ia para a comunidade distribuir. Ele tinha essa prática", conta Charles. Após a morte do amigo, ele e o grupo de que faziam parte decidiram dar continuidade ao trabalho social realizado por Ivanei.

"Decidimos continuar o legado dele, só que através dos eventos de corrida de rua. Nós começamos primeiramente a fazer os treinões, arrecadando alimentos. Depois conversamos com o então vereador Professor Josemar, hoje deputado estadual. Sentamos com ele fizemos um projeto de lei", explica o presidente do Pé de Fogo.

O projeto foi aprovado pela Câmara e virou Lei municipal, com a assinatura do prefeito Capitão Nelson. No ano passado, aconteceu a primeira edição oficial, realizada na Rua Jaime Figueiredo, também conhecida como "Rua da Caminhada".

Esse ano, o trajeto mudou de endereço e vai acontecer na Avenida Presidente Backer. "Esse ano, em virtude daquelas obras do Muvi, a corrida vai começar atrás do 7º Batalhão. Tivemos uma reunião junto com o secretariado da Prefeitura para montarmos toda a logística da prova e decidimos que ali seria o melhor lugar, em detrimento da rua da caminhada", conta Charles.

Trajeto será diferente nesta edição | Foto: Divulgação/Grupo Pé de Fogo

A largada para o percurso acontece na altura do bairro Trindade, na esquina da Backer com a Travessa Margarida. A linha de chegada vai ficar na altura do bairro São Miguel da mesma via. A 2ª Corrida Solidária Ivanei de Oliveira começa a partir das 8h nesta quarta (01).