Fluminense espera ter o retorno de Arias para o clássico contra o Botafogo

O atacante Jhon Arias ainda não estreou na temporada 2025 do Fluminense. O colombiano se recupera de um desconforto muscular sofrido no início da pré-temporada. O jogador teve progresso no tratamento e fará uma avaliação em breve para saber se tem condições de encarar o Botafogo, na próxima quarta-feira (29), no Nilton Santos.

Arias esteve ausente em alguns treinamentos devido ao desconforto muscular, mas ele já se recuperou e treina com bola no CT Carlos Castilho. A reavaliação deve acontecer nas próximas sessões de treino e caso tudo saia como esperado pelo departamento médico, o atacante será relacionado para o clássico.

Mesmo com a importância da partida, a ideia interna é de não apressar a recuperação do colombiano para não correr o risco de perdê-lo por mais tempo. Caso não tenha condições para o duelo diante do Botafogo, Arias deve estrear na temporada no próximo domingo (02), contra o Boavista.

Após a partida contra o Madureira, o técnico Mano Menezes também falou sobre a situação do colombiano: "Avaliamos todos os jogadores que chegam para o começo da temporada. Arias teve um pequeno desconforto, que o deixou uma semana sem treinar. Atrasou um pouco o processo dele", afirmou Mano Menezes.