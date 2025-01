Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

Na madrugada desta segunda-feira (27), morreu o cabo do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) Diogo Marinho Rodrigues Jordão, aos 37 anos. Ele estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio. A informação é da direção da unidade de saúde.

O PM foi baleado na cabeça durante uma operação policial que teve o apoio da Polícia Civil, nos complexos do Alemão e da Penha, na última sexta-feira (24).

Com a morte de Diogo, sobe para seis o número de vítimas fatais registrado durante o confronto, que deixou ainda oito feridos. Uma das vítimas permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

De acordo com relatos de moradores, durante toda a manhã e à tarde da última sexta-feira, tiros foram ouvidos, além de explosões de granadas. As equipes da PM ficaram no local até a manhã de sábado (25).

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do cabo Diogo. O agente estava na corporação desde 2019 e deixa esposa e dois filhos.

Outro morto na operação foi o jardineiro Carlos André Vasconcelos da Silva, de 35 anos. Ele estava no entorno da estação do BRT da Penha quando foi atingido por um tiro nas costas. Carlos havia parado para tomar café e, em seguida, iria para o trabalho.