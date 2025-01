Menina de 2 anos é baleada na cabeça no Rio

Criança segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Foto: Reprodução

Criança segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio - Foto: Reprodução

Uma menina de dois anos foi atingida por um tiro na cabeça na noite deste domingo (26), em Pilares, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, ela estava descendo de um ônibus junto com a mãe e com outras crianças no momento em que foi atingida pelo disparo. A autoria do tiro está sendo investigada e a criança segue internada em estado grave no Rio.

Identificada como Mirella Pinho Francisconi, a vítima estava dormindo no colo da mãe no momento dos disparos, segundo relatos. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e, em seguida, transferida para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, onde passou por cirurgia para retirada do projétil no CTI pediátrico. Ela ainda não tem previsão de alta, segundo a unidade de saúde.

Leia também:

➢ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

➢ Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida em Cabo Frio

A Polícia Militar informou que não havia operação policial no local e a principal suspeita é de que o disparo tenha sido efetuado por criminosos que tentavam assaltar um veículo próximo ao local. A 23ª DP (Méier) registrou a ocorrência, que deve ser encaminhada para a 24ª DP (Piedade). De acordo com a Polícia Civil, agentes cumprem diligências na região para apurar autoria do disparo e as circunstâncias do crime.