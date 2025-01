Bruno Henrique, do Flamengo, está na mira do Atlético-MG

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo do Atlético-MG para a temporada 2025. O atleta ainda tem dois anos de contrato com o Rubro-negro, um alto salário e muito prestígio na Gávea. A diretoria do Galo, mesmo assim, tenta convencer os representantes do jogador a mudar de ares.

O time mineiro tem conhecimento dos vencimentos de Bruno Henrique. Com isso, o Atlético ofereceu uma valorização salarial em relação aos valores que ele recebe hoje no Flamengo. Além disso, o contrato seria mais longo que o atual vínculo do atleta com o clube carioca.

Bruno Henrique, de 34 anos, assinaria um vínculo de três anos, que poderia ser estendido por mais uma temporada. Um dos temas abordados foi o fato do jogador ser de Belo Horizonte e ficar mais perto da família em caso de um desfecho positivo com o Galo.

O negócio chegou a ser tratado em uma conversa informal entre representantes dos dois clubes, mas o assunto não teve andamento. Nenhuma oferta oficial foi apresentada até o momento. A transferência é tratada como "improvável" nos bastidores do Atlético.

A direção do Flamengo descarta negociar Bruno Henrique. José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, afirmou que o elenco não terá novas saídas de atletas importantes nesta janela de transferências. Somente uma proposta considerada "irrecusável", com valores altíssimos, poderia mudar esse quadro.