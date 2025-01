Homem é preso por suspeita de feminicídio em Icaraí, Niterói

Um homem foi preso em Niterói, nesta terça-feira (21), suspeito de matar a esposa, Elizabeth de Lima Mendonça, em um caso de feminicídio. Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), Uilian Anderson Silva cometeu o crime durante uma discussão com a vítima e foi autuado em flagrante.



De acordo com a apuração dos investigadores, Uilian e Elizabeth discutiram por causa de ciúmes. Em determinado momento, o homem esfaqueou a mulher e em seguida fugiu do local. O crime aconteceu durante a madrugada de terça-feira (21), no apartamento do casal, localizado na Rua Joaquim Távora, em Icaraí.

Leia também

Mulher entrega espingarda de propriedade do companheiro durante ocorrência de lesão corporal em Maricá

Dois suspeitos são baleados e fuzil é apreendido pela PM no Jardim Catarina



Os policiais localizaram o corpo de Elizabeth no apartamento, que foi periciado. Uilian foi visto, um tempo depois, por policiais da 79ª DP (Jurujuba) nas proximidades do imóvel. Os agentes acionaram as equipes da DHNSG, que localizaram o suspeito.

O criminoso foi levado para a sede da especializada e, após o cumprimento das formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional.