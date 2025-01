Polícia Civil: Novo sistema vai consultar chaves pix para combater crimes financeiros

O Sistema Integrado da Polícia Civil (Sipol), que entrou no ar em dezembro, acaba de ganhar uma nova funcionalidade que vai contribuir com o trabalho investigativo da instituição. O Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e o Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) desenvolveram, por meio desse projeto, uma uma ferramenta para realizar consultas aos dados de chaves pix de investigados. As informações serão acessadas por meio de um acordo de coorperação técnica com o Banco Central.

Esse processo vai possibilitar a obtenção da identificação de um usuário de uma chave pix, assim como todas as outras chaves associadas à pessoa. A ferramenta oferece uma resposta rápida do sistema, que será totalmente integrada às investigações. Esta é a primeira funcionalidade do Sipol lançada para a área operacional, compondo o módulo de investigação financeira, que está em desenvolvimento.

O Sipol tem como objetivo substituir e unificar todos os sistemas de informação da Polícia Civil, integrando-os em uma estrutura de portal de serviços. O projeto foi desenvolvido pelo DGTIT, com o apoio dos demais departamentos da Polícia Civil, que mapearam os processos de trabalho e as especificações de todas as funcionalidades. O primeiro módulo, que entrou no ar no mês passado, é voltado para a gestão de pessoas.