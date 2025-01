Flamengo se acerta com a Qarabag e Juninho se aproxima do Rubro-Negro

Após dias de negociação, o Flamengo e o atacante Juninho, de 28 anos, podem ter chegado a um acordo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o atleta aceitou a proposta da equipe rubro-negra. A equipe que detém seus direitos - o Qarabag, do Azerbaijão - também teria chegado a um acordo para concluir a negociação.

O Flamengo ainda não confirmou o acordo. Segundo o jornalista, a proposta acordada com o Qarabag seria no valor de 5 milhões de euros - o que equivale a aproximadamente R$ 31,2 milhões. O valor está entre a proposta inicial do Fla, de 4 milhões de euros, e o que foi exigido pela time azerbaijanês, que queria 6 milhões de euros.

A expectativa é de que o novo reforço seja anunciado oficialmente nos próximos dias. Mineiro, Juninho é cria do Athletico-PR e tem passagens por empréstimo pelo GE Brasil, pelo Novorizontino, pelo Figueirense e pelo Vila Nova. Fora do país, ele vestiu a camisa de três equipes portuguesas - Portimonense, Estoril e Chaves - antes de ir para o Azerbaijão em 2023. No Qarabag, ele acumulou 23 gols em 48 jogos. O jogador deve assinar um contrato de três anos.