Botafogo solta nota oficial sobre possíveis pendências financeiras

Nas últimas horas começaram a surgir informações da existência de pendências financeiras do Botafogo com alguns de seus atletas, referentes a premiações da Libertadores e outros pagamentos. Com o vazamento de informações de que jogadores poderiam não se apresentar no clube para a realização da pré-temporada, o Botafogo soltou uma nota oficial para esclarecer o assunto.

Veja a nota completa:

Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos:

– A Conmebol repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no dia 27/12, durante período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF.

– O Clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado.



– É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma, na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos.

– O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias.