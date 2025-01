Flamengo entra em disputa com clube espanhol para contratar atacante

Após a saída de Gabigol, o Flamengo está a procura de outro atacante para vestir o manto rubro-negro em 2025 e pode estar próximo de contratar um brasileiro que joga no futebol do Leste Europeu. Segundo o jornalista espanhol Alberto Florenzo, a diretoria teria feito uma proposta pelo jogador Juninho Vieira, de 28 anos, que atualmente está no Qarabag, do Azerbaijão.

Com isso, o time estaria disposto a entrar em uma disputa com o Sevilla, da Espanha, pela contratação do atleta. Ainda de acordo com a imprensa europeia, o clube espanhol já vinha tentando acertar com o atacante e o Fla teria oferecido um valor maior que eles para chamar a atenção de Juninho. A oferta do Flamengo é estimada em 5 milhões de euros - o equivalente a cerca de 31,7 milhões de reais.

Juninho é mineiro e foi revelado pelo Athletico-PR. Ele tem passagens por empréstimo pelo GE Brasil, pelo Novorizontino, pelo Figueirense e pelo Vila Nova. Fora do país, ele vestiu a camisa de três equipes portuguesas - Portimonense, Estoril e Chaves - antes de ir para o Azerbaijão em 2023.

A informação acerca das negociações ainda não foram comentadas pelos novos membros da diretoria rubro-negra. Recentemente, eles teriam tentado acertar com o atleta burquino Lassina Traoré, de 23 anos. As negociações, no entanto, esfriaram nos últimos dias por conta condição física do jogador, que sofreu lesões nos últimos confrontos de que participou com a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.