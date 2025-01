Fluminense nega que cederia Árias para contratar atacante do Palmeiras

O Fluminense negou, de forma oficial, na tarde desta quinta-feira (09), a possível troca entre os jogadores John Árias e Rony com o Palmeiras. A informação sobre a possível negociação foi dada na TV Bandeirantes.

Em nota, o Fluminense afirmou que "não procede a informação de que Jhon Arias foi negociado para o Palmeiras". O Tricolor afirmou ainda que a tentativa de contratação de Rony, que acabou não acontecendo, seria de forma definitva, sem envolver outros atletas. "Nem Arias ou qualquer outro jogador do Fluminense jamais tiveram envolvidos na negociação pelo jogador Rony. A operação do Rony sempre foi uma proposta de compra direta do Fluminense com o Palmeiras. Fluminense e Palmeiras já haviam se acertado quanto a valores, mas o jogador não aceitou a proposta salarial do Fluminense."

O Fluminense ainda reafirmou seu desejo de contar com o colombiano. "No caso de Arias o Fluminense já se posicionou que não vende o jogador para nenhum clube do Brasil. Se sair, só sai para o exterior. Se não for para o exterior, fica no Fluminense."

A informação sobre a troca foi dada pelo jornalista Gustavo Furtado no programa "Os donos da bola". De acordo com o jornalista, Rony não aceitou ser considerado moeda de troca.