Fluminense encaminha contrato com ex-lateral do Flamengo

Após anunciar seu novo zagueiro no último sábado (04), o Fluminense já está de olho em acertar com seu novo lateral esquerdo. O clube das Laranjeiras encaminhou a contratação de Renê, atleta de 32 anos que está de saída do Internacional e pode ser o escolhido para assumir a vaga deixada por Diogo Barbosa no Flu, segundo informações do portal "ge".

A informação é de que o jogador, que está livre no mercado, já estaria nas fases finais de negociação com a diretoria tricolor para assinar um contrato de dois anos com a equipe. Os valores envolvidos na negociação ainda não forma revelados, mas, segundo pessoas próximas ao clube, Renê teria preferido a proposta tricolor em relação a de outros clubes da Série A e já teria tido o aval do técnico Mano Menezes.

Caso acerte, o atleta se junta a Gabriel Fuentes na lateral esquerda do time e substitui Diogo Barbosa, que defendeu a equipe nesta posição nas últimas temporadas, mas trocou o Flu pelo Fortaleza e acertou com o clube do Nordeste nas últimas semanas. Diogo já foi anunciado na nova equipe e tem vínculo com o Leão até 31 de dezembro de 2026.

Piauiense, Renê foi revelado pelo Sport, por onde teve uma longa passagem antes de jogar no Flamengo. Desde 2022, ele estava no Internacional, onde atuava como titular e esteve entre os cinco atletas com mais partidas pela equipe no elenco atual.