Alvo do Botafogo, André Jardine decide seguir como técnico no México

André Jardine não será técnico do Botafogo, segundo palavras do próprio, em desembarque na Cidade do México, onde informou sua permanência no América, para seguir em busca de tetracampeonato nacional.

O empresário John Textor, chegou a conversar com Jardine, já que o dono da SAF é quem costuma decidir os treinadores.

Leia também:

Acidente envolvendo jogador do Corinthians deixa um morto na Argentina



Jovem baleada pela PRF não deve ter sequelas neurológicas



"Tudo certo, voltando ao trabalho, muito motivado", disse André na chegada. "Creio que está semana resolveremos tudo com o América e faremos uma coletiva mais organizada, para não falar tão rapidamente", finalizou.



O Botafogo segue sem treinador depois de Artur Jorge rescindir seu contrato e seguir para o Al-Rayyan, do Catar.