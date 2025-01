Fluminense confirma contratação de zagueiro Juan Freytes

Atleta do Alianza Lima tem contrato com o Flu até 2028 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Atleta do Alianza Lima tem contrato com o Flu até 2028 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Após acertar os últimos detalhes da contratação nas últimas semanas de dezembro, o Fluminense anunciou oficialmente a chegada do zagueiro argentino Juan Freytes à equipe. O atleta, de 24 anos, acertou com o time para vestir a camisa tricolor até o final de 2028. Ele já se apresentou no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, neste sábado (4)

O clube das Laranjeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos; o restante segue com o Alianza Lima, do Peru, onde ele passou a última temporada. "A verdade é que estou muito contente e muito feliz pela oportunidade. Para mim, é um clube enorme e que muitas vezes só vi pela televisão. Estou muito contente. Espero conquistar muitas coisas juntos e vamos seguir para fazer história nesse clube tão lindo", disse o atleta.

Leia também:

➢ Botafogo anuncia a saída do técnico Artur Jorge



➢ Flamengo e Maricá podem se enfrentar antes do início do Carioca; entenda

O zagueiro foi revelado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, e teve passagens pelo futebol chileno antes de ir para o Alianza, onde se destacou na última temporada, com quatro gols e quatro assistências. Ele é o segundo atleta do Alianza Lima a deixar o Peru para jogar com o Flu; no ano passado, a equipe já havia trazido o colombiano Kevin Serna.