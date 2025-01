Bombeiros são acionados para dois incêndios em Itaboraí

Na última quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, dois incêndios foram registrados na cidade de Itaboraí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência aconteceu às 4h57 da madrugada, na Rua Quatro, bairro Gebara. Não houve vítimas.

Ainda segundo os agentes, uma nova ocorrência, ainda no dia 1º, foi registrada às 21h, no bairro Manilha, também, em Itaboraí, no local conhecido como "bar da morena".

Populares registraram o momento em que o fogo de alastrou deixando uma nuvem de fumaça no ar. O Corpo de Bombeiros informou que também não houve vítimas neste segundo acionamento.