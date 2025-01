Aumentou? Confira o novo valor do salário mínimo para 2025

O salário mínimo no Brasil aumentou em 2025. Desde a última quarta-feira (01), o valor subiu para R$ 1.518 para seguir o reajuste previsto pelo Governo Federal para seguir as mudanças no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo salário inclui a reposição de 4,84% da inflação de 12 meses, apurada no último mês de novembro e mais de 2,5% de ganho real.

Com isso, o salário aumenta R$ 106 em relação ao último ano. Pela primeira vez, o reajuste segue a nova regra aprovada pelo Congresso Nacional que limita a atualização do salário mínimo ao novo arcabouço fiscal, com ganho real variando entre 0,6% a 2,5%.

Pela norma antiga, o ganho teria sido de 3,2%, além da reposição inflacionária. A previsão é de que o aumento impacte 59 milhões de brasileiros que têm o rendimento ligado ao valor do salário mínimo.

