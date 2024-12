Volante de origem, Souza treina para ser zagueiro no Vasco

Souza treina como zagueiro no Vasco para tentar ser titular no clube - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Souza treina como zagueiro no Vasco para tentar ser titular no clube - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Durante um evento beneficente nesta terça-feira (10), o volante Souza, do Vasco, revelou que vem treinado constantemente como zagueiro. Há cerca de dois meses, o jogador decidiu treinar para se tornar opção na última linha defensiva.

Souza chegou ao clube no meio do ano junto com Philippe Coutinho e Alex Teixeira. Ele revelou que se colocou à disposição do então técnico cruzmaltino Rafael Paiva para atuar na posição: "Estou há mais de dois meses treinando na zaga. Conversei com Paiva na época que poderia ajudar bem mais ali como central pela minha saída de bola, ainda tenho velocidade, sou alto, tenho impulsão."

O jogador contou que já atuou como zagueiro em sua carreira, como na passagem pelo futebol da Turquia, e disse que pode ajudar o Vasco fora de sua posição de origem: "Já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro, mas não queria, porque tinha uma condição física que podia correr para todos os lados, queria fazer gol. Mas hoje, olhando para a minha condição atual, acho que poderia ajudar o clube muito bem nessa posição. Mas sou volante por natureza. Tenho treinado bem há algum tempo. Estou à disposição do Vasco, onde o clube precisar, vou ajudar."

O camisa 5 não engatou uma sequência no Vasco após retornar ao clube que o revelou. Contratado em julho, com Coutinho e Teixeira, ele foi quem menos atuou do trio. Ele chegou a ter uma chance na partida contra o Juventude, em outubro, mas acabou expulso após três minutos em campo.

Souza disse que se sente melhor fisicamente hoje e mais apto a ajudar o Vasco. Ele também lembrou que veio de uma cirurgia recente e mirou um ano de 2025 melhor para ele e para o clube: "Fisicamente estou muito melhor do que quando cheguei. Depois de cirurgia não é fácil, mas depois de cirurgia estou melhor e ano que vem as coisas serão melhores, tanto para o Souza quanto para o Vasco."