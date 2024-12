Perseguição policial no Centro de Niterói acaba com um preso e dois hospitalizados

O centro de Niterói foi palco de uma perseguição policial, na madrugada desta terça-feira (10), que resultou em um acidente e três pessoas presas. No momento, dois deles estão internados sob custódia, por apresentarem fraturas ósseas.

Policiais do 12º BPM (Niterói), abordaram um grupo que transitava com um veículo roubado, na Rua Barão do Amazonas, localizada na Região Central. Por causa da abordagem, os suspeitos tentaram fugir. A ação ocorreu por volta das 2h.

No momento da perseguição, um dos suspeitos de conduzir o carro roubado, um VolksWagen T- Cross, prata, perdeu o controle e atingiu um táxi que passava pela rua, em seguida, em um poste.

Com os suspeitos, que variam entre 19 e 25 anos, os agentes de segurança encontraram uma pistola, um carro roubado, três celulares e a quantia de R$130 em espécie, uma touca balaclava e um bloqueador de sinal.

Guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram os acusados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

Um dos suspeitos recebeu alta da unidade médica e foi conduzido à 76º DP (Centro), onde foi descoberto que o homem já possui anotações criminais por por ilegal de arma de fogo, desobediência e receptação, de acordo com a PM. O homem foi autuado pelos mesmos crimes e continua preso.

Os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante por receptação e desobediência, mas continuarão em custódia no hospital até receberem alta. Segundo a polícia, eles seguirão presos.