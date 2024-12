Capitã da Marinha é baleada dentro de hospital no Rio

Na manhã desta terça-feira (10), uma capitã de Mar e Guerra, foi atingida na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio.

A capitã é médica geriatra e ocupa o posto de superintendente de Saúde do hospital. No momento em que foi baleada, ela participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha.

Rapidamente ela foi socorrida pelos colegas e encaminhada ao centro cirúrgico. Segundo as informações levantadas pelo site de notícias G1, o estado de saúde da capitã é grave.

Na hora em que a militar foi atingida, acontecia uma operação policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), do Lins de Vasconcelos. Nas redes sociais há inúmeros relatos sobre a troca de tiros. Informações repassadas pela Polícia Militar, aponta que os policiais foram atacados por criminosos na localidade conhecida como comunidade do Gambá. A ação tem a função de prender bandidos ligados a roubos de veículos na região do Grande Méier.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está sob responsabilidade da Marinha do Brasil, mas que está à disposição para prestar qualquer auxílio necessário ao longo da investigação.