Em primeiro treino em solo argentino, Botafogo poupa os titulares da atividade

Na tarde desta quinta-feira (28) o Botafogo realizou seu primeiro treino em terras argentinas visando à final da Libertadores no sábado (30), diante do Atlético-MG. A atividade aconteceu no Mapuche Country Club, CT do Tigre.

O local fica a mais de 50km da região central de Buenos Aires. Porém, é próximo ao hotel em que o Glorioso está hospedado até o final da decisão. A atividade foi marcada pelo descanso dos titulares da última partida do clube, na terça (26), diante do Palmeiras.

Por decisão física, eles permaneceram no hotel fazendo exercícios de recuperação e focados em fisioterapia. Provável substituto de Bastos para a partida, Adryelson também ficou no hotel como os demais titulares.

Leia também:

▶ Claúdio Castro anuncia novidades para a Operação Lei Seca; saiba mais

▶ Queda de fio interdita trânsito na BR-101, em Itaboraí

O camisa 34 deve estar ao lado de Barboza e formar a dupla de zaga do Botafogo. Bastos se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras. O zagueiro sentiu a coxa esquerda e fará exames pelas próximas 48 horas, mas sua presença na decisão é improvável.

O goleiro John foi o único dos titulares que esteve presente no treino. Apenas os 15 primeiros minutos da atividade foram liberados para a imprensa. Nesse tempo, os jogadores participaram de atividades como aquecimento e bobinho.