Claúdio Castro anuncia novidades para a Operação Lei Seca; saiba mais

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou durante evento no Palácio Guanabara, na última quarta-feira(27), novidades sobre a Operação Lei Seca. A principal atualização foi a possível adesão de maquininhas de cartão durante as blitzes em todo o estado.

De acordo com o político, a proposta visa o pagamento das pendências financeiras e multas na hora da abordagem, evitando com que os automóveis sejam rebocados. "Hoje, quando alguém vai cortar o seu gás, o funcionário chega com a maquininha. Você paga e o corte não acontece. O mesmo vale para a luz. Com o carro, não. O carro tem que ser rebocado. Precisamos, imediatamente, colocar uma maquininha em cada blitz, para que o cidadão não tenha seu carro rebocado. Isso é o mínimo que podemos fazer pela sociedade", disse durante a coletiva.

Leia mais

➣PM recupera moto roubada e prende suspeito após acidente na RJ-104, em Niterói

➣ Niterói e Rio apresentam sua postulação conjunta à sede do Pan 2031

Ele também pontuou o compromisso do governo de terminar com as "blitzes caça-níquel" e frisou que as fiscalizações serão restritas à Lei Seca e à segurança pública, com foco no combate ao crime e a condução sob efeito de álcool.

A Lei Seca irá receber mais investimentos a partir do próximo mês. Para aumentar a fiscalização, de dezembro em diante, a ação contará com nove drones para identificar veículos roubados. No ano de 2024, a Lei Seca já abordou mais de 250 mil motoristas e capturou mais de 27 mil flagrantes de direção sob efeito de álcool, resultando - em média - 84 motoristas multados por dia.