Queda de fio interdita trânsito na BR-101, em Itaboraí

A rodovia BR-101 ficou interditada na divisa entre São Gonçalo e Itaboraí na tarde desta quinta-feira (28) por conta da queda de um fio energizado na via. O fio tombou na altura do km 293,3, no sentido Itaboraí, por volta das 13h. Apesar da confusão e do congestionamento, o episódio não teve feridos.

O cabo de energia era de alta tensão, segundo testemunhas, e a causa da queda ainda não foi confirmada. Toda a pista sentido Itaboraí precisou ser bloqueada. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administra a via, Arteris Fluminense, foram acionados e atuaram no local. O tráfego foi liberado por volta das 13h46.

A Enel, concessionária responsável pela energia elétrica na região, também foi acionada.





