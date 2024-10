Flamengo presenteia filhos de seus jogadores com brinquedos personalizados; Confira!

Nesta quinta-feira (10), dois dias antes do Dia das Crianças, os filhos dos jogadores do Flamengo receberam uma grande surpresa do clube. Cada um recebeu uma moto de brinquedo personalizada com as cores e escudo do rubro-negro.

Nas redes sociais, as esposas do atacante Bruno Henrique, do lateral-esquerdo Ayrton Lucas e do volante Allan mostraram os presentes das crianças e agradeceram ao Flamengo pela lembrança.

O time do Flamengo teve três dias de folga na pausa da Data Fifa, mas voltou ontem ao Ninho do Urubu para se preparar para o grande clássico contra o Fluminense, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, que acontecerá na quinta-feira da próxima semana (17). Atualmente, o rubro-negro soma 51 pontos e está na quarta colocação do campeonato.

Durante o período de treinamento, o técnico Filipe Luis não contará com a participação dos atletas Gerson, Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Erick Pulgar e Plata, por estarem representando suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.