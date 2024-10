Com 2025 chegando, Vasco tem nomes em fim de contrato ainda sem definição

O Vasco se aproxima da segunda partida da semifinal da Copa do Brasil e claro, sonha com uma vaga na decisão. Consequentemente, o título da competição que venceu em 2011. Com isso, o clube começa a ver 2025 se aproximando e a necessidade de saber quem do elenco atual fará parte em um ano em que o cruzmaltino pode voltar a uma competição internacional.

Alguns jogadores estão na reta final de contrato e ainda há a incógnita sobre o futuro deles no clube. O atual elenco possui seis atletas com o contrato perto do fim. O torcedor, claro, se pergunta quem fica e quem sai.

Dos seis nomes, o Vasco já sabe o que fará com apenas um deles. O atacante David, que teve uma grave lesão no joelho recentemente e só retorna no meio de 2025, é garantido no elenco. Ele foi emprestado pelo Internacional até dezembro, mas já atingiu a meta que obriga o Vasco a comprá-lo. No final do vínculo atual, o clube precisa efetuar a transferência em definitivo do atacante.

Os jogadores com contrato perto do fim no Vasco são:



➛ David - 31/12/2024 (Resolvido)

➛ Keiller - 31/12/2024

➛ Galdames - 31/12/2024

➛ Rojas - 31/12/2024

➛ Rossi - 31/12/2024

➛ Victor Luís - 31/12/2024

Galdames, Rojas e Rossi não devem seguir do clube. Os três são pouco acionados pela comissão técnica de Rafael Paiva. Inclusive, o clube tentou negociar os atletas na janela de transferências do meio do ano, mas sem sucesso. O chileno e o paraguaio têm salários considerados altos.

O goleiro Keiller é o reserva imediato de Léo Jardim. Ele não fez nenhum jogo na atual temporada. O caso do lateral Victor Luís é semelhante. Ele chegou para ser reserva de Lucas Piton, mas atuou em 12 oportunidades e teve boas atuações quando chamado, chegando a marcar um gol.