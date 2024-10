Botafogo sofre multa da Conmebol por caso de racismo em confronto contra o Palmeiras

O Botafogo foi multado pela Conmebol em 60 mil dólares, aproximadamente R$ 335 mil, por conta de gestos racistas feitos por um torcedor. O incidente aconteceu na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, no estádio Nilton Santos.

A decisão foi publicada pela Conmebol nesta quarta-feira (09). A entidade alegou que as imagens e circunstâncias descritas comprovam infração do artigo 15.2 do Código Disciplinar a qual os clubes estão submetidos em competições sul-americanas.

O jogo terminou com vitória do Glorioso por 2x1. Após o apito final, dois torcedores alvinegros foram flagrados por uma filmagem fazendo gestos na direção da arquibancada visitante, com torcedores do Palmeiras. As torcidas se provocavam, em um primeiro vídeo. Já no segundo vídeo divulgado, outro torcedor aparece fazendo gestos racistas.

No dia seguinte à partida, o Botafogo anunciou a identificação e o banimento dos envolvidos na situação. Isso foi uma das "circunstâncias atenuantes", segundo a Conmebol, no julgamento do caso.