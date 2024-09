Paralimpíadas 2024: Brasil faz história e termina no top 5 de medalhas

A Paralimpíada de Paris chegou ao fim neste domingo (8) com um resultado histórico para o Brasil! Pela primeira vez no torneio, o país esteve entre os cinco que mais conquistaram medalhas ao longo da edição. Ao todo, os atletas brasileiros subiram no pódio 89 vezes - 25 delas, com medalhas de ouro - na edição 2024 e garantiram o quinto melhor desempenho geral para o país.

O país já tinha garantido sua melhor campanha neste sábado (07), mas ampliou a vantagem neste domingo (08) e conseguiu ultrapassar a Itália. A delegação brasileira também teve mais medalhas do que o quarto colocado do quadro, a Holanda, que fechou o torneio com apenas 56 pódios, mas ficou na frente do Brasil por ter garantido mais ouros (27). O top 3 fechou com os Estados Unidos em terceiro lugar, com 36 ouros; a Grã-Bretanha no segundo, com 49; e a China na primeira posição, com 94 ouros.

O resultado segue a tendência de destaque que o país vinha recebendo no torneio, Nas últimas duas edições dos Jogos Paralímpicos, no Rio e em Tóquio, o Brasil já tinha superado seu recorde de medalhas, com 72 pódios. Em Paris, o resultado ultrapassou os anteriores, muito graças ao desempenho no atletismo. A modalidade foi a que mais rendeu medalhas para o Brasil, com 36 pódios no total.



A cerimônia de encerramento da Paralimpíada de Paris aconteceu nesta tarde na capital francesa. A próxima edição do torneio acontece em 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos.