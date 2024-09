Desfile de 7 de setembro reune milhares de pessoas em Niterói

As celebrações do 7 de Setembro em Niterói reuniram milhares de pessoas no tradicional desfile cívico-militar na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro. A Guarda Municipal de Niterói, acompanhada da tropa mirim, desfilou neste sábado. O evento reuniu autoridades e instituições de ensino, entre crianças e educadores, além de escoteiros e militares.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve presente no desfile e celebrou a passagem da Guarda Municipal e das escolas municipais. A Guarda participou com cerca de 50 agentes, entre equipes de ações táticas, trânsito, meio ambiente e patrulha escolar, cruzando a avenida a pé. A tropa também usou motos, viaturas e um micro-ônibus do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



O tradicional desfile cívico-militar começou às 8h30. Os participantes se reuniram na região próxima ao Colégio Liceu Nilo Peçanha. Este ano, a Guarda Mirim desfilou com banda de música. Eles entraram pela primeira vez tocando bumbo, tarol e lira, cantando e encantando a todos. Jovens e crianças de escolas públicas e particulares também participaram do desfile. O público se animou com a passagem de cada banda até o fim do desfile, às 13h.



O Grupo Guarda Mirim de Niterói tem hoje cerca de 80 crianças e jovens entre dois e 17 anos que participam de um trabalho socioeducativo voluntário ministrado por guardas municipais. O grupo existe há cerca de seis anos e atualmente oferece, de forma gratuita, atividades educativas, recreação e jiu-jitsu, no complexo esportivo do Barreto.