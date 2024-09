Fabrício Bruno do Flamengo é convocado para a seleção brasileira

O zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para o amistoso contra a seleção do Paraguai que será realizado na próxima terça feira (10). O atleta será o substituto de Eder Militão que foi cortado após sofrer uma lesão muscular.

A CBF anunciou a convocação do zagueiro neste sábado (7) e ele é esperado no treino deste domingo, no CT do Caju, em Curitiba.

Fabrício Bruno já tinha sido convocado por Dorival Júnior nos amistosos de março e foi titular nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha.

Na sexta-feira, o Brasil venceu o Equador, por 1 a 0 e pulou para quarto na classificação das Eliminatórias.