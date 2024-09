Paralimpíadas: Brasil bate recorde de medalhas em Paris

As provas das Paralimpíadas de Paris só terminam neste domingo (08), mas já é a melhor da história para o Brasil. Neste sábado (07), o país chegou a 86 pódios e ultrapassou seu recorde de medalhas em uma única edição do torneio. Antes, o recorde era de 72 medalhas, conquistado nas últimas edições, no Rio de Janeiro e em Tóquio.

No momento, o Brasil é o quinto com mais pódios nesta edição, com 23 ouros, 25 pratas e 38 bronzes. No quadro geral de medalhas, o país fica na sexta posição, atrás da Itália, que tem apenas 70 medalhas, mas garante a quinta posição geral por ter mais ouros. A delegação brasileira ainda pode superar os números com as disputas deste domingo (08).

Só neste sábado (07), o Time Brasil conquistou 16 medalhas. Cinco delas foram de ouro, com Mariana D´Andrea no halterofilismo (categoria 73kg), Rayane Soares (400m classe T13) e Jerusa Geber (200m classe T11) no atletismo, e Rebeca Silva (+70kg classe J2), Wilians Araújo (+90kg classe J1) e Arthur Silva (-70kg J1).