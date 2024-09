Paralimpíadas: nadadora Carol Santiago conquista terceiro ouro em Paris

Dois dias após se tornar a mulher brasileira com mais ouros na história das Paralimpíadas, a nadadora Carol Santiago ampliou sua vantagem no ranking com mais uma medalha conquista nesta quarta-feira (04). A atleta pernambucana terminou a prova dos 100m livre da classe S12 (deficiência visual) na primeira posição e conquistou seu terceiro ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, sua sexta dourada na carreira.

Pelos 100 m livres, Carol concluiu a prova em menos de um minuto, cravando a marca de 59s30. Ela dividiu o pódio com a ucraniana Anna Stetsenko, que fez 1min00s39 e ficou com a prata, e com a japonesa Ayano Tsujiuchi, que terminou com bronze após terminar em 1min01s05. “Eu estou muito, muito feliz, muito satisfeita. São muitas emoções. Está sendo uma competição muito intensa, maravilhosa e, gente, eu só tenho a agradecer”, comemorou Carol após a prova.

Leia também:



➢ Volta por cima! Jornateca promove sarau cultural para reinauguração do espaço no sábado (07)

➢ Maricá FC e Audax se enfrentam em jogo decisivo das quartas de final da Copa Rio 2024

Durante a tarde, Carol voltou à piscina em Paris, dessa vez junto de outros atletas do país para a disputa do revezamento 4x100m livre misto, que terminou com prata para o Brasil. A equipe brasileira contou com Matheus Rheine, Douglas Matera e Lucilene Sousa, além de Carol. Eles terminaram a prova em 3min56s94 e ficaram atrás apenas da equipe da Ucrânia, que levou o ouro.

Carol Sntiago tem síndrome de Morning Glory, condição que afeta a retina e reduz o campo de visão. No torneio deste ano, ela conquistou o ouro nos 100m costas S12 e nos 50m livre S13, enfrentando atletas com deficiências de visão menos limitadoras que a sua. A medalhista volta a nadar nas Paralimpíadas nesta quinta (05), quando disputa o pódio dos 100m peito SB12.