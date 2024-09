Carol Santiago volta ao pódio e se torna brasileira com mais ouros em Paralimpíadas

Dois dias após conquistar o ouro nos 100m costas S12, a nadadora Carol Santiago voltou a subir no pódio nesta segunda-feira (02) e fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris. A pernambucana venceu a prova dos 50m livre S13 (nadadores com deficiência visual menos severa) e se tornou a mulher brasileira com mais medalhas de ouro na história da competição.

Carol, que tem seu campo de visão limitado por conta da síndrome de Morning Glory, competiu em uma categoria com atletas que tinham uma visão melhor que a sua. A atleta costuma competir pela classe S12 (para nadadores com deficiência visual pequena, mas ainda significativa), mas como as Paralimpíadas não incluem provas de 50m livres para essa classe, ela precisou disputar na S13, com atletas menos afetados visualmente. Mesmo assim, Carol fechou a prova em 26s75 e chegou na primeira posição.

Leia também:

➢ Paralimpíadas: Claudiney Batista conquista ouro e quebra próprio recorde no lançamento de disco

➢ Gabrielzinho domina os 50m costas e leva mais um ouro na natação

Com o título, a andadora ultrapassa Ádria Santos, do atletismo, no ranking das maiores medalhista de ouro da história. Antes das duas de Paris, Carol já tinha três ouros conquistados em Tóquio, em 2021, pelos 100m peito, 50m e 100m livre. Nos próximos dias, ela ainda participa da disputa dos 200m medley, dos 100m livre e dos 100m peito.