Volta por cima! Jornateca promove sarau cultural para reinauguração do espaço no sábado (07)

Biblioteca comunitária, criada por Bruno Policarpo, volta a funcionar com melhorias após vaquinha virtual e contará com sarau com artistas locais neste sábado, 07 de setembro - Foto: Layla Mussi

Biblioteca comunitária, criada por Bruno Policarpo, volta a funcionar com melhorias após vaquinha virtual e contará com sarau com artistas locais neste sábado, 07 de setembro - Foto: Layla Mussi

A leitura é uma arte de aprendizado, cultura e poder que pode transformar o mundo a cada obra lida. Com esse pensamento, o servidor público Bruno Policarpo, de 42 anos, criou uma biblioteca comunitária no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Infelizmente, após a poda das árvores que protegiam o local, a Jornateca precisou ser fechada temporariamente. No entanto, com a ajuda da comunidade gonçalense, o projeto se reergueu e terá sua reabertura oficial neste sábado, dia 07 de setembro, às 16h.

Em junho, o espaço precisou ser fechado devido à poda das árvores que faziam sombra no local. Foi então que surgiu a ideia de realizar uma vaquinha virtual para custear tendas de proteção contra o sol e garantir melhorias na biblioteca social. A meta de 3.000 reais foi atingida com o auxílio de leitores que apoiaram a iniciativa.

O idealizador do projeto afirma que a reinauguração representa uma renovação de energias e agradece o apoio da população. "Apesar das dificuldades que enfrentamos, a Jornateca recebeu um apoio muito grande da comunidade e dos artistas do nosso município, o que nos fez recultivar nosso trabalho. A nossa biblioteca é tão importante para o nosso bairro e nosso município", destaca.



Local apresenta livros de todos os gêneros | Foto: Layla Mussi

Sarau

O sarau de reinauguração contará com diferentes artistas, escritores e poetas do município para celebrar a cultura e arte, entre eles: Sol de Paula, Rodrigo Santos, Joselene Negra Black, Deise Pontes, Deuza Barros e participação do Festival Literário de São Gonçalo(Flisgo). Para Bruno, a presença de tantas figuras importantes ilustra o reconhecimento de seu trabalho com a democratização da cultura e educação.

Leia mais:



Circuito de Rodas de Choro de Niterói acontece neste domingo no Coreto do Campo de São Bento

Baile Dançante da Dona Helô volta ao Pátio Alcântara

Com sua fachada de livros, o local chama a atenção de todos que passam pela rua, incluindo a cabeleireira e moradora do bairro, Márcia Guimarães, de 56 anos, que conheceu o projeto a partir de reportagens de jornal e irá participar do sarau para doar livros do seu filho. Márcia também elogia o projeto de Bruno, principalmente por incentivar a leitura para crianças e adolescentes na era da tecnologia. "É um incentivo à leitura. Hoje em dia, as pessoas ficam muito presas no celular e no computador, e os livros acabam ficando de lado. É muito bom mesmo", aponta.

Márcia doará livros para o projeto | Foto: Layla Mussi

Planos para o futuro

Policarpo destaca que pretende batizar o projeto como Jornateca Conceição Evaristo, em homenagem à linguista e autora brasileira. Porém, para a ideia sair do papel, é necessária a aprovação da escritora. "Agora tenho que descobrir como vou chegar até ela. Vou chegar até ela e trazê-la aqui um dia. Com certeza!", pontua. Vale lembrar que o local, anteriormente, já havia homenageado o advogado, abolicionista e escritor Luís Gama.



Graças ao dinheiro arrecadado na vaquinha online, foi possível comprar a tenda para proteger os livros e os leitores do sol forte e garantir melhorias no espaço, como a compra de uma mesa de xadrez para crianças e adultos se divertirem.

Espaço com xadrez e livros de colorir diverte crianças e adultos | Foto: Layla Mussi

A criação da jornateca

Há três anos, Bruno iniciou o projeto por influência do seu filho, que gosta muito de ler e contar histórias. Por ter muitos livros em casa, o servidor público teve a ideia de criar uma biblioteca para toda a comunidade dentro de uma banca de jornal, um espaço de fácil acesso a todos. Após três meses de planejamento e reforma, no dia 27 de agosto de 2021, a Jornateca foi oficialmente aberta.

Com a chegada das novas tecnologias, muitas pessoas não acreditaram no sucesso do projeto, já que o hábito da leitura se tornou cada vez mais escasso. No entanto, devido à praticidade e acessibilidade, o plano foi um sucesso. Atualmente, o acervo conta com mais de 1.400 livros e 958 livros emprestados. Bruno conta que o objetivo é atingir a marca de 1.300 livros emprestados antes dos quatro anos da iniciativa. Esse número é muito significativo para o município, já que representa 10% da população do Barro Vermelho, bairro onde fica a biblioteca. Dessa forma, o cumprimento da meta mostraria a potência e influência que o projeto representa para a comunidade.



A biblioteca funcionará todos os sábados, das 9h às 14h, na Rua Doutor Jurumenha, esquina com a Rua João Pessoa, em frente ao número 3126, no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Sob supervisão de Marcela Freitas