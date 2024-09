Maricá FC e Audax se enfrentam em jogo decisivo das quartas de final da Copa Rio 2024

Nesta quarta-feira (04), às 14h45, o Maricá FC enfrentará o Audax para definir as vagas nas quartas de final da Copa Rio 2024. O jogo será disputado no Estádio Municipal João Saldanha, em Ponta Negra, Maricá.

A competição, organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), promete fortes emoções. O torneio garante ao campeão e ao vice uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.

Leia mais:



Fluminense recusa proposta do Galatasaray por Jhon Arias

Lutador de MMA brasileiro viraliza colocando nariz no lugar no meio de luta

Os ingressos estão disponíveis na bilheteira do estádio, com preços variando entre 20 reais (inteira) e 10 reais (meia-entrada para estudantes e jovens de 12 a 21 anos, mediante comprovação). Idosos a partir de 60 anos, crianças até 11 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento de comprovação.